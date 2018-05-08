9 yıl sonra sandık başına giden Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kısa süreli arbede çıktı. Devreye Genelkurmay Başkanı girdi, sokaklarda güvenlik önlemleri alındı. Seçimden zaferle çıkan Hizbullah Lideri Nasrrallah da beklediklerini aldıklarını söyledi, birlik vurgusu yaptı.

Genel seçimlerin tamamlandığı Lübnan'da motosikletli silahlı bir grup, Saint-George bölgesinde eski Başbakan Refik el-Hariri heykeli üzerine parti bayrağı çekti.Silahlı grup daha sonra başkentin batısındaki Aişe Bekkar bölgesinde etraftakilere ateş açtı. Olaya Lübnan ordusu müdahale etti, ölen ya da yaralanan olmadı.Başbakan Saad el-Hariri ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn devreye girerek İç Güvenlik Güçleri'nden tedbir almasını istedi.Orduya bağlı güçler, devriye araçlarıyla ve Beyrut'un farklı bölgelerine kontrol noktaları kurarak güvenlik önlemi aldı.Meclis Başkanı ve Emel Hareketi'nin lideri Nebih Berri ise Beyrut sokaklarında yaşanan olayları kınadı.Seçimden büyük bir zaferle çıkan Hizbullah'ın lideri olan Hasan Nasrallah, tüm siyasi güçlere teşekkür etti, işbirliğine vurgu yaptı.Ülkedeki güvenlik durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Nasrallah, "Siyasiler ülkenin her tarafında dolaşabilir ve konuşma yapabilir" dedi.Lübnan'da 9 yıldan bu yana ilk kez genel seçim yapıldı, Lübnan halkı genel seçimler için sandık başına gitmişti. Seçimlere katılım oranını yüzde 49.2 olarak açıklandı.Resmi sonuçlara göre Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketine karşı üstünlük sağladı.Hizbullah-Emel ittifakı 29 sandalye kazanırken, Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26 sandalye kazandı. Başbakan Saad Hariri, 2009'daki seçime göre 11 sandalye kaybederek 21 sandalyede kaldı.