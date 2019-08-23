Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'dan Doğu Akdeniz mesajı verdi, bölgede Lübnan ile işbirliğini açıkça duyurdu. Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michael Avn ve Meclis Başkanı Berri ile görüştü. Gündem; Suriye, Filistin ve Doğu Akdeniz'di.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'dan uluslararası kamuoyuna seslendi. Dışişleri Bakanı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michael Avn ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Dünyaya, "Doğu Akdeniz'de işbirliği" mesajı verildi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdüreceğini vurguladı Dışişleri Bakanı.



İkili görüşmelerede Türkiye ve Lübnan'ın bölgesel konularda hemfikir olduğu dile getirildi. Aynı mesaj kameralar karşısında da verildi.



Dikkatler özellikle enerji alanındaki işbirliğine çekildi.



Serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasının önemli olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmek istediğini belirtti.



Suriye ve Filistin'deki sürece ilişkin Lübnan ile ortak fikirleri de dile geridi Çavuşoğlu.



İki günlük resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a giden Çavuşoğlu'nun, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile de görüşmesi bekleniyor.





ulusal.com.tr