Lübnan Hizbullahı Açıkladı! İsrail Askerleri Güdümlü Füze ile Vuruldu

Lübnan Hizbullahı, Lübnan'ın güney sınırına giren İsrail askerlerini güdümlü füzelerle vurdu. Lübnan Hizbullahı, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu belirtti.

Lübnan Hizbullahı Açıkladı! İsrail Askerleri Güdümlü Füze ile Vuruldu

Lübnan Hizbullahı, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Lübnan Hizbullahı bir diğer açıklamasında, yine sınırda yer alan İsrail'e ait Branit ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırı yapıldığını aktardı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab, Mervahin, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Blida beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi. Haberde ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Bint el-Cubeyl ilçesinin kırsalındaki bazı bölgeleri bombaladığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Lübnan Hizbullahı # israil # güdümlü füzeler
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