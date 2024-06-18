Lübnan Hizbullahı İsrail tankını vurdu
Lübnan Hizbullahı, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri tankı İHA ile vurdu.
Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Hadab Yarin mevzisindeki Merkava tipi askeri takın kamikaze İHA ile tam isabet vurulduğu ifade edildi.
Öte yandan İsrail medyasının geçtiği haberlere göre Lübnan’dan İsrail’e ait Metula yerleşim birimine fırlatılan güdümlü füzelerin tarım alanlarında yangına yol açtığı aktarıldı.
Söz konusu saldırının ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein’ın Beyrut’ta yaptığı ziyaret sırasında meydana gelmesi dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı