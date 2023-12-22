Lübnan Hizbullahı İsrail'i Vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı İsrail'i Vurdu

Hizbullah, İsrail askeri noktasına gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şumira yerleşim birimindeki İsrail askerlerinin toplanma noktasının topçu atışları ve füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında aynı noktanın ikinci kez "uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

Hizbullah daha sonra yaptığı üçüncü açıklamasında yine İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Metula, Even Menahem ve Manara yerleşim birimindeki askeri noktalara güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 119 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 asker öldü.

Lübnan Hizbullahı: "İsrail'i Hedef Aldık"Lübnan Hizbullahı: "İsrail'i Hedef Aldık"Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Lübnan Hizbullahı # israil
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