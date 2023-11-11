Lübnan Hizbullahı Lideri Nasrallah Konuşuyor

Lübnan Hizbullahı Lideri Hasan Nasrallah, canlı yayında İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin açıklama yapıyor.

Editör: Uğur Çam
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Lübnan Hizbullahı Lideri Hasan Nasrallah, konuşmasına İsrail'in saldırılarında şehit olanları anmakla başladı. Nasrallah, "Şehitlerimiz Allah katındaki mevkiyi istedi" diyerek mücahitlerin de aynı düşünceyle savaştığını belirtti. 

Nasrallah, yaşanan acılarda ve tüm zorluklarda şehit ailelerinin daha çok bedel ödemeye en hazır kişiler olduğunu vurguladı. "Şehitler gününde tüm şehit ailelerini tebrik ediyorum" diyen Nasrallah, "bu nur kafilesine dahil oldukları için onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nasrallah, Suriye'nin yaşadığı zorlu şartlara rağmen direnişe kucak açtığını belirtti. 

Ayrıntılar geliyor...

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