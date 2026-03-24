Lübnan Hizbullah'ından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini roket ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Çok sayıdaki noktaya roketler ve İHA'larla saldırı düzenlendiği, Ramot Naftali Kışlası, Kiryat Şimona, Misgav Am, Carmiel, Maalot Tarshisha ve Ayelet HaShachar yerleşim yerleri ile Adir Dağı bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

GÜNEY LÜBNAN SINIRINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin, Adisa, Hıyam, Nakura, Kavzeh, Alma eş-Şaab, Yarun ve Taybe beldelerinde de İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hıyam beldesi ile Taybe yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 adet D9 askeri buldozerin roketlerle hedef alındığı ifade edildi. Katil İsrail ordusu da başta doğu ve güney kesimleri yoğun bir şekilde olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.