Lübnan Hizbullah'ından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon

Lübnan’ın güneyindeki çatışmalar şiddetlenirken Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki kışla ve yerleşim birimlerine roket ve İHA’larla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Toygu Ökçün
Lübnan Hizbullah'ından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini roket ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Çok sayıdaki noktaya roketler ve İHA'larla saldırı düzenlendiği, Ramot Naftali Kışlası, Kiryat Şimona, Misgav Am, Carmiel, Maalot Tarshisha ve Ayelet HaShachar yerleşim yerleri ile Adir Dağı bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

GÜNEY LÜBNAN SINIRINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin, Adisa, Hıyam, Nakura, Kavzeh, Alma eş-Şaab, Yarun ve Taybe beldelerinde de İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hıyam beldesi ile Taybe yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 adet D9 askeri buldozerin roketlerle hedef alındığı ifade edildi. Katil İsrail ordusu da başta doğu ve güney kesimleri yoğun bir şekilde olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bayburt’ta Nevruz ateşiyle kadim gelenek yaşatıldıBayburt’ta Nevruz ateşiyle kadim gelenek yaşatıldıYaşam
Eppstein dosyası kapsamında Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldıEppstein dosyası kapsamında Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldıDünya
Yarın hava nasıl olacak? Trakya hariç tüm bölgelerde...Yarın hava nasıl olacak? Trakya hariç tüm bölgelerde...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Lübnan Hizbullah'ından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon
"Savaş konjonktürüne çok iyi hazırlandık"
Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor? Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?