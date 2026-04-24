Lübnan-İsrail ateşkesi 21 gün uzadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan temsilcileriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından, bölgedeki geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılması kararı alındığını duyurdu

Toygu Ökçün
Lübnan-İsrail ateşkesi 21 gün uzadı
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te ABD’li, İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Trump, Lübnan’ın kendisini Hizbullah’tan koruması noktasında Washington’un destek sağlayacağını ve bu kapsamda Lübnan yönetimiyle iş birliğine gidileceğini ifade etti. Trump ayrıca, yakın dönemde Siyonist İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Beyaz Saray’da bir araya getirmeyi planladığını kaydetti.

ATEŞKESİN KAPSAMI

übnan ve İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük ilk geçici ateşkes, sağlanan yeni mutabakatla birlikte 21 gün daha uzatılmış oldu. Ancak İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun daha önce yaptığı açıklamalar, ateşkesin sahadaki askeri varlığı tamamen sona erdirmediğini teyit ediyor. Netanyahu, ateşkesi kabul etmelerine rağmen Lübnan’ın güneyinde işgal edilen bölgelerdeki İsrail askeri varlığının korunacağını ve birliklerin bu hatlarda kalmayı sürdüreceğini yineledi.

ÇATIŞMANIN İNSANİ BİLANÇOSU VE SÜREÇ KRONOLOJİSİ

2 Mart tarihinde İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı yoğun hava saldırıları ve ardından gelen kara harekatı, bölgede büyük bir insani krize yol açmıştı. Lübnan hükümeti tarafından paylaşılan resmi verilere göre, saldırılar sonucunda yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 162 bin sınırını aşmış durumda. 17 Nisan’da devreye giren ateşkesin uzatılması, diplomatik çözüm arayışları için ek bir zaman dilimi sağlasa da, güney Lübnan’daki işgal statüsünün devam etmesi bölgedeki gerilimin kırılganlığını korumasına neden oluyor.

