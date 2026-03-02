Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Yayınlanma:

"28 bin 586 kişi zorla yerinden edildi"

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı bir önceki açıklamasında, İsrail ordusunun başkent Beyrut ile güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 'Hizbullah'ı hedef aldığını' öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

İsrail'den katliama "devam" mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir; Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan “tehdit” ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan
Günün Manşetleri
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’