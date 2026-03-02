Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi

"28 bin 586 kişi zorla yerinden edildi"

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı bir önceki açıklamasında, İsrail ordusunun başkent Beyrut ile güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 'Hizbullah'ı hedef aldığını' öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

İsrail'den katliama "devam" mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir; Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan “tehdit” ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyeceğini söyledi.