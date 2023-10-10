Lübnan-İsrail Sınırında Çatışmalar Başladı
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyindeki Kleyli bölgesinden İsrail'e doğru en az 6 roket fırlatıldı.
Saldırıyı doğrulan İsrail ordusu, Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu ve detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.
Her iki taraftan da olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.