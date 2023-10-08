Lübnan İsrail'i Vurdu! Hizbullah Hareketinden Roketli Saldırı

Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendi. İsrail ordusu, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiğini açıkladı. Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Lübnan İsrail'i Vurdu! Hizbullah Hareketinden Roketli Saldırı
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İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Bu olaydan bir kaç dakika sonra yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle atış yapıldı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

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