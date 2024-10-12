Lübnan'da 48 saatte 7 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in oğlunun 48 saat içinde Lübnan'a düzenlediği üç hava saldırısında 7 çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, X platformunda yaptığı açıklamalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Açıklamada, raporlara göre, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği 3 hava saldırısında Lübnan'da 7 çocuğun öldüğü belirtildi.

UNICEF'in açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutlarının Lübnan'da devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldığı" ifade edildi.

Çocukların korunmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ve Lübnan'daki taraflara "derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.