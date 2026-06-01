Lübnan'da bilanço giderek ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında can kaybı 3 bin 433'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ölü ve yaralı sayılarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın bir önceki günkü açıklamasında 3 bin 412 olarak duyurulan can kaybı, 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 3 bin 433'e ulaştı. İsrail operasyonlarının başladığı 2 Mart'tan bu yana toplam 10 bin 395 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN BOMBALAR SUSMUYOR

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. İsrail'in bu hamlelerine karşılık Hizbullah ise ateşkesin ihlal edildiğini gerekçe göstererek bölgedeki İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenliyor. Yaşanan bu şiddet ortamında siviller ağır kayıplar verirken, Lübnan hükümeti söz konusu dönemde ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik ilk yoğun hava saldırılarını 2 Mart'ta başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Bölgedeki mevcut gerilim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla farklı bir boyuta taşındı. Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

MASADA NELER OLUYOR?

Sahadaki sıcak çatışmalara paralel olarak diplomatik kanallarda ABD arabuluculuğunda süreç yürütülmeye çalışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Diplomatik temasların devamında, 14-15 Mayıs tarihlerinde 3. tur görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslar sonucunda ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.