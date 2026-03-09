Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 700 bine yaklaştı

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 667 bin 831 kişiye ulaştığı bildirildi.

Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesi tarafından yayımlanan resmi rapor, işgal saldırılarının hedefindeki ülkede yaşanan insani yıkımın ve zorunlu göçün ulaştığı boyutları belgeledi. Raporda, saldırıların başlangıcından bu yana barınma merkezlerine yönelik başvuruların kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

İşgal güçlerinin sistematik saldırıları neticesinde evlerini terk etmek zorunda bırakılan Lübnan vatandaşlarının barınma merkezlerine yönelik talebi her geçen gün artıyor.

  • Başvuru Sayısı: 2 Mart tarihinden bu yana barınma merkezlerine müracaat eden kişi sayısı 667 bin 831 olarak kayıtlara geçti.
  • Merkez Kapasitesi: Ülke genelinde faaliyete geçirilen 567 barınma merkezine şu ana kadar yaklaşık 120 bin kişi yerleştirildi.
  • Kayıt Dışı Durum: Lübnan hükümetinin resmi verilerine rağmen, kendi imkanlarıyla farklı bölgelere sığınan ve kayıt altına alınamayan sivillerin de eklenmesiyle, gerçek sürgün rakamının açıklananın çok daha üzerinde olduğu belirtiliyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

