Lübnan'daki Türk vatandaşları bugün tahliye ediliyor

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Lübnan'dan Türk vatandaşların iki gemi ile Mersin Limanı'na tahliye edileceğini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Lübnan'daki Türk vatandaşları bugün tahliye ediliyor
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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi. Ulusoy, bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait ve iki bin kişi taşıma kapasitesi olan iki geminin Beyrut Limanı'na geleceğini ve Türk vatandaşlarını Mersin Limanı'na götüreceğini bildirdi.

LÜBNAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi. Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

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