Lüks otelde can pazarı! Alevler oteli yuttu: 240 turist tahliye edildi

Merkezi bölgelerden birinde yer alan 7 katlı JA Plus otelinin çatı katındaki bar bölümünde, yerel saatle 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevlerin üst katlara yayılmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 178 odasının neredeyse tamamının dolu olduğu ve çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu tesisteki misafirler hızla binadan çıkarıldı.

Kentin birçok noktasından görülebilen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yetkililer, olay sırasında yaklaşık 240 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen dört yaralının durumu netleşti. İki Taylandlı kadın ile Endonezyalı bir çocuğun dumandan etkilendiği, bir Taylandlının ise kaçmaya çalışırken alevlerin arasından geçmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, alevlerin otelin çatı katındaki elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

MÜŞTERİLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Yangının kontrol altına alınması ve tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesis yetkililerinden de bir bilgilendirme geldi. Otel yönetiminden yapılan açıklamada, yangının çıktığı çatı katındaki restoran bölümünün olay sırasında müşterilere kapalı olduğu belirtildi. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan ve tahliye edilen turistlerin bölgedeki diğer otellere yerleştirildiği, zarar gören müşterilere ise tazminat ödeneceği ifade edildi.