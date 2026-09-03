Lüks rezidansta kan donduran infaz! Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki bebeği bağlı halde bulundu

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir rezidansın çatı katı dairesinde korkunç bir katliam meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Lüks rezidansta kan donduran infaz! Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki bebeği bağlı halde bulundu
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 38 yaşındaki tanınmış besteci ve müzisyen Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evdeki bir çalışan ve ailenin evcil köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde bulunan kurbanların tamamının koli bandıyla bağlandığı tespit edilirken, ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP İNFAZ ETTİLER: EVCİL KÖPEĞİ BİLE ÖLDÜRDÜLER

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olay yerindeki incelemelerde dehşetin boyutu gözler önüne serildi. Başsavcılık bulgularına göre:

Besteci Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi Ana Paola, 3 yaşındaki kızları, bir ev çalışanı ve ailenin evcil köpeği koli bandıyla bağlanmış halde bulundu.
3 yaşındaki çocuk ile iki yetişkinin başlarından vurularak, diğer bir kurbanın ise sırtından vurularak infaz edildiği belirlendi.
Çiftin 6 yaşındaki çocuğu, olayın yaşandığı dairede mucizevi bir şekilde yara almadan kurtarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: TANIDIK İDDİASI

Yürütülen sıcak takip neticesinde Başsavcılık Ofisi olayla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İlk incelemelere göre şüphelilerden en az birinin müzisyen Melendez ile geçmişe dayalı bağlantısının bulunduğu ve çatı katı dairesine bu tanıdıklık ilişkisini kullanarak şüphe çekmeden girmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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