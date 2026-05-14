Lüks tatil kâbusa föndü: Dev gemide 1.700 kişiye karantina!

Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen Ambassador Cruise Line gemisinde sağlık krizi yaşanıyor. Büyük bölümü İngiliz ve İrlandalı olan 1.233 yolcu ve yüzlerce mürettebatın bulunduğu gemi, Norovirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

BORDEAUX LİMANI’NDA SAĞLIK ALARMI

Salı günü limana yanaşan dev gemide, kısa süre içinde çok sayıda kişide mide-bağırsak enfeksiyonu belirtileri görüldü. Sağlık otoritelerinin anında müdahale ettiği olayda, gemi personeli ve yolcuların bulunduğu toplam 1.700’ü aşkın kişi tedbir amaçlı gözetim altına alındı.

90 YAŞINDAKİ YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, gemide bulunan 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı. Bunun yanı sıra yaklaşık 50 kişide Norovirüs semptomlarının tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekipleri, ölüm nedeninin salgınla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını araştırırken gemideki geniş çaplı inceleme ve dezenfeksiyon işlemleri sürüyor.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR VE SIK GÖRÜLEN" BİR TEHDİT

Uzmanlara göre Norovirüs, kruvaziyer gemilerinde en sık rastlanan enfeksiyonların başında geliyor. Ortak kullanım alanlarının yoğunluğu ve kapalı yaşam alanları, virüsün hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Kirli gıda, su ya da yüzeylerle temas yoluyla bulaşan hastalık; kusma, ishal ve karın kramplarıyla kendini gösteriyor.

NADİR AMA TEHLİKELİ: HANTAVİRÜS RİSKİ

Norovirüsün yanı sıra gemilerde görülebilen bir diğer risk ise Hantavirüs. Kemirgenler vasıtasıyla solunum yoluyla bulaşan bu virüs, insandan insana geçişte nadir olsa da Norovirüse göre çok daha ağır seyrediyor. Uzmanlar, lüks seyahatlerde yüksek yolcu yoğunluğu ve uluslararası hareketliliğin bu tür salgın risklerini “öngörülebilir ve sık görülen” bir durum haline getirdiği konusunda uyarıyor.