M Çiçeği Salgını kontrolden çıktı! Doğrulanmış vaka sayısı 2 Bin 60'a fırladı

Aralık 2025 tarihinde ülkede ilk kez tescil edilen vakayla başlayan salgında, laboratuvar onaylı hasta sayısı kritik eşiği aşarak 2 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son epidemiyolojik rapora göre virüs, ülkenin farklı bölgelerine yayılmaya devam ediyor.

VAKA BİLANÇOSU KATLANIYOR: 3 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ KAYIT VAR

Madagaskar Sağlık Bakanlığı veri tescil merkezinden paylaşılan resmi verilere göre, Aralık 2025’ten bu yana ülkede toplam 3 bin 387 şüpheli vaka tescil edildi. Bu vakalar üzerinde yapılan hassas laboratuvar testleri sonucunda tam 2 bin 60 kişinin M çiçeği virüsü taşıdığı kesin olarak doğrulandı. Hızla yayılan salgın nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Sağlık otoriteleri, sadece son 24 saat içerisinde 21 yeni doğrulanmış vaka ile 40 yeni şüpheli vakanın daha sisteme giriş yaptığını bildirerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

BAKANLIKTAN ACİL ÇAĞRI: PROTOKOLLERE UYUN

Madagaskar Sağlık Bakanlığı, virüsün coğrafi yayılımını engellemek amacıyla siber ve fiziki mecralardan vatandaşlara yönelik acil uyarı mesajları yayımladı. Bakanlık, virüs şüphesi taşıyan semptomları gösteren kişilerin vakit kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiğini vurgularken, bireysel korunma tedbirlerine ve hijyen protokollerine azami düzeyde uyulması çağrısında bulundu.