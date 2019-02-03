Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "İngilizler düzensiz Brexit'i önlemek istiyorsa teklifimiz masada. Biz adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin "İngilizler düzensiz Brexit'i önlemek istiyorsa teklifimiz masada. Biz adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik." dedi.



Maas, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği röportajda, AB'de kalacak 27 ülkenin İngiltere ile müzakere edilen Brexit anlaşmasının bir uzlaşma olduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarını söyledi.



Şimdi sıranın İngiltere'de olduğunu vurgulayan Maas, "İngilizler düzensiz Brexit'i önlemek istiyorsa teklifimiz masada. Biz adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik." ifadesini kullandı.



Maas, İngilizlerin AB'de kalacağı yönünde bir umut taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya, "Bunu çok isterdim. Ancak bu konuda illüzyona kapılmamamız lazım. Brexit'ten dönüş olasılığı fevkalade düşük." cevabını verdi.



İngiltere'nin AB'den ayrılmasının üzücü olduğunu kaydeden Maas, "AB İngiltere olmadan fakir olacak. Bu, büyük bir kayıp. Ancak İngilizler buna böyle karar verdi ve bizim bunu kabul etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında "sert sınır" olmaması gerektiğini de belirten Maas, Kuzey İrlanda ihtilafının yeniden alevlenmemesi gerektiğini ifade etti.



Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Brexit konusunda İngiltere'den öneriler beklediklerini kaydetti.



