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Maas ile Lavrov'dan Suriye hakkında açıklama

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman Bakan Maas, Rusya sayesinde Suriye'ye itidal çağrısında bulunabileceğini söyledi.

Maas ile Lavrov'dan Suriye hakkında açıklama
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile mevkidaşı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. İkili Avrupa-Rus ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.

 İki dışişleri Bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Rus Bakan Lavrov, Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi hakkında, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas  ise, İdlib'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. Alman Bakan, "İdlib'de sivillerin korunması önem teşkil ediyor. Rusya, etkisinden istifade ederek Şam rejimine itidal çağrısında bulunabilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son bulan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması andından silahlanma konusuna da değindi. Lavrov "Stratejik istikrarın sağlanması konusunu Avrupa ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız" dedi.

ulusal.com.tr
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