Ortadoğu'daki temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Ruhani, Avrupa'nın, Amerika tarafından İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların karşısında yer alması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın başkenti Tarhan'da bir araya geldi.



Maas ve Ruhani'nin gündeminde İran ile Amerika arasında devam eden kriz ve nükleer anlaşma vardı.



Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Ruhani, Avrupa ve özellikle Almanya ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.



Ruhani, İran'ın Ortadoğu'daki terör ile mücadelede izlediği politikanın her zaman barış ve istikrarı hedeflediğini söyledi.



Öte yandan Nükleer anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, Amerika'nın anlaşmadan ayrılması ile Birleşmiş Milletler kurallarını çiğnediğini kaydetti.



ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek bölgede terörü destekleyen kararlar almaya başladığını dile getiren Ruhani, bu durum karşısında Avrupa'nın da herhangi bir itirazda bulunmadığını ifade etti.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı ekonomik terör uyguladığını ve bu terör karşısında Avrupa'nın güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.



Avrupa ülkelerinin Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar karşısında üzerine düşeni yapmadığına dikkat çeken Ruhani, "Bu andan itibaren bizim, sizlerin ve tüm bölge ülkelerinin yararına olacak kararlar almalıyız" ifadesini kullandı.



Amerika'nın İran'a başlattığı savaşın hiçbir ülkenin yararına olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmelerini ve ABD yaptırımları karşısında yer almalarını istedi.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, İran'ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağını dile getirmişti.





ulusal.com.tr