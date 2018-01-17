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Macaristan'a uçakla ulaşan sığınmacılar yakalandı

Küçük bir uçakla Macaristan'a ulaşan 11 sığınmacı göz altına alındı

Macaristan'a uçakla ulaşan sığınmacılar yakalandı

Bir uçakla yasa dışı yollarla Macaristan'a ulaşan 11 sığınmacı göz altına alındı.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Bölge Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Macaristan'ın, Ukrayna ve Romanya ortak sınır bölgesinde AN2 tipi uçakla Macaristan'a yasa dışı şekilde giren 11 sığınmacının yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, sığınmacılardan sekizinin Vietnam, üçünün ise Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #sığınmacı #macaristan
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