Macaristan hükümeti, yasa dışı göçü engellemek için hazırladığı ''Soros'u durdur'' isimli kanun tasarısını meclise sundu.

Macar hükümetinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırladığı yeni kanun tasarısı, Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ve Kabineden Sorumlu Bakan Antal Rogan imzasıyla parlamentoya sunuldu.

Tasarıya göre, sığınmacıların Macaristan'a girişine ya da ülkede yaşamasına herhangi bir şekilde yardımcı olan tüm kuruluşlar ''göçü destekleyen kuruluş'' olarak tanımlanacak ve İçişleri Bakanlığının izniyle faaliyet gösterebilecek.

Tasarıda, yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi ve söz konusu gelirlerin sınır korumasında kullanılması öngörülüyor.



Macaristan'ın ulusal güvenliğini tehdit eden Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını öngören tasarıda, ihtiyaç halinde yabancı uyruklu kişilerin Macaristan'a girişleri de yasaklanabilecek.

Macar hükümetinden kanun tasarısı ilgili yapılan açıklamada, ülkenin göç dalgasından ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekilerek, Macarların ülke sınırlarının korunmasını ve yasa dışı göçü organize edenlerle ciddi bir şekilde mücadele edilmesini talep ettiği vurgulandı.

Macarların, ülkelerinin göçmen ülkesine dönmesini istemediği belirtilen açıklamada, ''Soros'u durdur'' isimli kanun tasarısının bu isteğe cevap verdiği savunuldu.



Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Viktor Orban, Soros için "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Macar hükümeti, daha önce ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.



Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.