"Michel'in açıklamaları hayret verici ve kabul edilemez. Baskı ister sınırlardan ister Brüksel'den gelsin, Macaristan hiçbir zaman yasa dışı sığınmacı kabul etmedi bundan sonra da kabul etmeyecek"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Başbakanı Charles Michel'in, Avrupa Birliği (AB) içinde ''dayanışmayı reddeden'', Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkelerine ultimatom verdikleri şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.



Szijjarto, yaptığı açıklamada, Michel'in, AB'de planlanan reformlarla ilgili haziran sonuna kadar "dayanışmayı reddeden'' V4 üyeleriyle fikir birliği sağlanamaması durumunda, reformların AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluk oylaması ile kabul edileceği açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Macaristan'ın hiçbir zaman yasa dışı sığınmacı kabul etmediğini ve bundan sonra da kabul etmeyeceğini belirten Szijjarto, ''Michel'in açıklamaları hayret verici ve kabul edilemez. Baskı ister sınırlardan, ister Brüksel'den gelsin, Macaristan hiçbir zaman yasa dışı sığınmacı kabul etmedi, bundan sonra da kabul etmeyecek.'' diye konuştu.



V4 ülkelerinin, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sistemini desteklemediğini de kaydeden Szijjarto, ''Belçika Başbakanının açıklaması şu açıdan da hayret verici, çünkü ilk defa Brüksel'de açık bir şekilde bazı AB üyesi ülkelerin isteği dışında zorunlu kotayı kabul ettirmek istiyorlar.'' dedi.



AB'nin 160 bin sığınmacıyı üye ülkeler arasında belirli kotalarla dağıtma planına göre, Macaristan'ın bin 294 sığınmacı kabul etmesi gerekiyor.

