''BM göç paketinde olumlu yöne doğru pozitif bir ilerleme olmazsa Macaristan görüşmelerden çekilecek''

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Birleşmiş Milletler'in (BM) sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağın Macaristan'ın istediği şekilde değiştirilmediği takdirde ülkesinin görüşmelerden çekileceğini açıkladı.



Szijjarto, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Macar hükümetinin sığınmacı krizine ilişkin aldığı kararlar hakkında açıklamada bulundu.

BM'nin sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağın 5 Şubat'ta açıklanacağını belirten Szijjarto, hükümetinin kendisine, söz konusu taslağın BM Genel Sekreterinin açıklamalarındaki gibi ''göçmen taraftarı'' olduğu takdirde Macaristan'ı görüşmelerden çekmesi için talimat verdiğini söyledi.

Henüz görüşmelere başlamadan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı açıklamayla sonucu ilan ettiğini iddia eden Szijjarto, ''New York deklarasyonu ve Genel Sekreterin açıklamaları Macaristan'ın duruşu ve çıkarlarına ters. Çünkü onlar göçü iyi ve durdurulamaz bir şey gibi gösteriyorlar. Macaristan ise göçü iyi ve durdurulamaz olarak görmüyor bilakis ciddi güvenlik riski olarak değerlendiriyor.'' diye konuştu.

Söz konusu deklarasyonun ve BM Genel Sekreterinin açıklamalarının, göçü durdurmak yerine göç yollarının genişletilmesine destek verdiğini de savunan Szijjarto, ''BM göç paketinde olumlu yöne doğru pozitif bir ilerleme olmazsa Macaristan görüşmelerden çekilecek.'' dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) sığınmacı krizi için hazırladığı çözüm önerisini desteklemediklerini belirterek, "Şimdiki BM Genel Sekreteri bugünlerde göçün iyi bir şey olduğunu ve sığınmacıların dünya genelinde dağıtılması için BM'nin çözüm amacıyla bir anlaşma hazırladığını açıkladı. Biz gereken kişilere yardımcı oluyoruz ama sığınmacıları kabul etmiyoruz. Göçmen ülkesine dönmek istemiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

