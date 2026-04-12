Macaristan sandık başında! Orban 5. kez kazanabilecek mi?

Macaristan seçim sistemi uyarınca seçmenler, biri kendi bölgelerindeki adaylar diğeri ise ulusal parti listeleri olmak üzere iki ayrı oy kullanıyor. Meclis’teki 199 sandalyenin 106’sı dar bölge sistemine göre en fazla oyu alan adaylara tahsis edilirken, kalan 93 sandalye ulusal parti listelerindeki oy oranlarına göre dağıtılıyor. Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi Macaristan'da bulunmayan vatandaşlar ise sadece ulusal listeler için oy kullanabiliyor.

SİYASİ REKABET VE SEÇİM BARAJI

Seçim yarışı, 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) arasında geçiyor. Kamuoyu araştırmaları kararsız seçmen oranının yüksekliğinin sonuçlar üzerindeki belirsizliğine işaret ediyor.

SİSTEM KAPSAMINDAKİ BARAJ VE HÜKÜMET KURMA KURALLARI İSE ŞÖYLE BELİRLENDİ:

Tek Parti Barajı: Yüzde 5

İttifak Barajı (2 Parti): Yüzde 10

Geniş İttifak Barajı (3+ Parti): Yüzde 15

Hükümet Kurma Eşiği: En az 100 milletvekili

SÜREÇ VE BEKLENTİLER

Yerel saatle 19.00’a kadar sürecek olan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oyların sayımına geçilecek. İlk resmi sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçları, Macaristan’ın egemenlik odaklı dış politika çizgisinin devamı veya Batı merkezli teslimiyetçi politikalara dönüşü açısından stratejik bir önem taşıyor.