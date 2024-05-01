Macaristan'dan Ermenistan'a veto!

Macaristan, Avrupa Birliği Barış Fonu'ndan Ermenistan'a verilecek olan 1 milyon avroluk destek paketini veto etti. Macaristan'ın, Avrupa Birliğii'nin fon kararını haftalardır veto ettiği ve benzer yardımın Azerbaycan'a da tahsis edilmesini talep ettiği bildirildi.

Fonun onaylanabilmesi için 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin tamamının desteği gerekiyor. Macaristan, geçen Eylül ayında da Avrupa Birliği’nin, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonuna ilişkin Azerbaycan karşıtı bildiriyi veto etmişti. Veto gerekçesinde, bildirinin, tamamen Azerbaycan karşıtı olduğu ve önyargılı ifadeler içerdiği vurgulanmıştı.