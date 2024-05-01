Macaristan'dan Ermenistan'a veto!

Avrupa Birliği’nin, Ermenistan’a 1 milyon avroluk kaynak aktarma girişimini, Macaristan engelledi. Benzer yardımın Azerbaycan’a da yapılması gerektiğini belirten Macaristan, Avrupa Birliği’nin Erivan’a destek paketini veto etti.

Editör: Uğur Çam
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Macaristan, Avrupa Birliği Barış Fonu'ndan Ermenistan'a verilecek olan 1 milyon avroluk destek paketini veto etti. Macaristan'ın, Avrupa Birliğii'nin fon kararını haftalardır veto ettiği ve benzer yardımın Azerbaycan'a da tahsis edilmesini talep ettiği bildirildi.

Fonun onaylanabilmesi için 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin tamamının desteği gerekiyor.  Macaristan, geçen Eylül ayında da Avrupa Birliği’nin, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonuna ilişkin Azerbaycan karşıtı bildiriyi veto etmişti. Veto gerekçesinde, bildirinin, tamamen Azerbaycan karşıtı olduğu ve önyargılı ifadeler içerdiği vurgulanmıştı.

Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri o ülkede yürütülecekAzerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri o ülkede yürütülecekDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# macaristan # Ermenistan # Azerbaycan
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