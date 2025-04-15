Macaristan’dan LGBT etkinliklerine anayasal yasak

Macaristan Parlamentosu, çocukların gelişimi ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle LGBT+ etkinliklerinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğini kabul etti. Yeni düzenlemeyle ülkede yalnızca “kadın” ve “erkek” olmak üzere iki biyolojik cinsiyetin tanınacağı açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Macaristan’dan LGBT etkinliklerine anayasal yasak
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Başbakan Viktor Orban’ın talebiyle meclise sunulan teklif, 21 “hayır” oyuna karşı 140 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edildi. Kabul edilen değişiklik, LGBT+ bireylerin düzenlediği yürüyüş ve etkinliklerin yasaklanmasını ve cinsiyet tanımının yalnızca biyolojik temelde yapılmasını içeriyor.

Orban, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macaristan’da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek ya da kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan’da sağduyu önemli” ifadelerini kullandı.

Macaristan'da daha önce, 18 Mart’ta yapılan bir oylamayla LGBT yürüyüşlerinin yasaklandığı, 2020 yılında ise cinsiyet değişikliğinin yasaklandığı ve yalnızca kadınların “anne”, erkeklerin ise “baba” olarak tanımlanabileceği yönünde bir anayasa değişikliği yapıldığı hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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