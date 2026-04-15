Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan Netahyahu'ya Budapeşte daveti

Macaristan’ın yeni lideri Peter Magyar, daha koltuğuna ısınmadan gerçek yüzünü gösterdi. Magyar; savaş suçlusu, bebek katili Netanyahu'yu Budapeşte'ye davet etti

Toygu Ökçün
Macaristan’da "değişim" iddiasıyla sandıktan çıkan Peter Magyar, koltuğa oturur oturmaz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon trafiği başlattı. Görüşmede, Viktor Orban döneminde kurulan ve Siyonist rejime Avrupa’da stratejik koruma sağlayan ikili ilişkilerin "kesintisiz" süreceği teyit edildi. Magyar, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Netanyahu’yu ülkenin en önemli milli anma törenine baş konuk olarak çağırarak, Budapeşte’nin dış politika ekseninde bir sapma olmayacağını ilan etti.

TEL AVİV’E "MEŞRUİYET" CAN SİMİDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Magyar’ı tebrik ettiği ve iki ülke arasındaki sıcak bağların korunmasından duyduğu memnuniyet vurgulandı. Bölgesel saldırganlığı ve soykırım suçlamaları nedeniyle diplomatik olarak köşeye sıkışan Netanyahu yönetimi için bu davet, Avrupa’da yeni bir nefes alanı olarak değerlendiriliyor. Magyar’ın bu hamlesi, yeni yönetimin Avrupa değerlerinden ziyade Siyonist lobinin stratejik ihtiyaçlarına eklemlendiğini somut bir şekilde ortaya koydu.

DIŞİŞLERİ SEVİYESİNDE KRİTİK TEMAS

İki lider, stratejik iş birliğinin yol haritasını belirlemek üzere dışişleri bakanlarının ivedilikle bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı. Peter Magyar’ın bu ilk diplomatik çıkışı, Macaristan’ın yeni dönemde de İsrail’in Avrupa Birliği içindeki en güçlü kalkanı olmaya devam edeceğinin resmi belgesi niteliğinde. Davetle birlikte Budapeşte-Tel Aviv hattındaki hükümetlerarası görüşmelerin takvimi de netleşmeye başladı.

