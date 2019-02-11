Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "Ulusal Anma Günü" ilan edeceğini duyurmasının ardından Vatan Partisi Avrupa'da harekete geçti.
Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Fransa Büyükelçilikleri önünde eylem düzenlendi.
Vatan Partisi Güney Fransa Temsilciği de Fransa Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.
Vatan Partisi Fransa Yönetim Kurulu üyesi Ersen Söyleyen Avrupa hukuna geçen kararları hatırlattı.
ulusal.com.tr
Soykırım yalanını gündeme getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki büyüyor. Vatan Partisi Güney Fransa Temsilciliği Macron'a hukuka uyma çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "Ulusal Anma Günü" ilan edeceğini duyurmasının ardından Vatan Partisi Avrupa'da harekete geçti.