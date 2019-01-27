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​Macron'a tepkiler sürüyor

Fransa'da Sarı Yelekliler 11. kez Fransa genelinde sokağa indi. Cumartesi gece yarısına kadar süren eylemlere ülke çapında 70 bin kişi katıldı. Paris, Bordeaux, Toulouse, Nantes ve Evreux kentlerindeki gösterilerde olaylar çıktı.

​Macron'a tepkiler sürüyor

Sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokaklara indi.

Ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 69 bin kişi katıldı.

Akaryakıt zamları ve ekonomik koşullara tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine öfke seline dönüşen Sarı Yelekliler gösterileri 11'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Paris'te yüzlerce eylemci Bastille Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Öfkeli Fransızlar hükümet karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Eylemciler Bastille Meydanına geldiğinde olaylar çıktı.

Sarı Yeleklilerin bir kısmı geç saatlerdeeylem yapmak için başkentin Republique  Meydanında buluştu. Gösteri sakin başladı. Ancak daha sonra eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Toulouse, Nantes ve Evreux kentlerindeki gösterilerde de olaylar çıktı.

Evreux kentinde düzenlenen eylemde göstericiler birkaç aracı ateşe verdi. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

Toulouse ve Nantes  şehirlerindeki protestolarda da polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Sarı yelekliler, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #sarı yelekliler
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