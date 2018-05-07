İran ile nükleer anlaşma mutabakatında yer alan P5+1 ülkelerinden olan Fransa'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi halinde bölgede savaş çıkacağını ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasındaki nükleer anlaşma gerilimine ilişkin açıklamalar yaptı.Macron, Amerika'nın İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin savaşa yol açabileceğini savundu.Alman Der Spiegel'e demeç veren Macron, Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" ifadelerini kullandı.Almanya ve Fransa geçtiğimiz günlerde ortak bir toplantı yaparak p5+1 ülkeleri olarak İran ile yapılan anlaşmaya uyacaklarını açıklamıştı.İran, Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamında dayattığı ek maddeleri imzalamayacağını açıkça ilan etmişti. Bu gelişmeler üzerine iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.Karşılıklı açıklamalar ve restleşmeler sürerken Amerika Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.