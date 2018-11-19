Fransa Cumhurbaşkanı Macron, I. Dünya Savaşı'nda şehit olanları anmak için Berlin'e gitti. Macron'un gündeminde "Büyük ve Bütünleşik Avrupa" planı vardı! Macron Alman meclisinde yaptığı konuşmada Alman siyasetçilerden hayalleri için destek istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı törene katılmak üzere gittiği Almanya'da Federal Mecliste konuşma yaptı.



Macron Avrupa'nın ve özellikle Almanya ile Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemek gibi bir misyonu olduğunu belirtti.



"Avrupa daha güçlü olmalı ve daha bağımsız hale gelmeli." diyen Macron Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Macron, daha büyük bir Avrupa egemenliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Macron, ayrıca "Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz" ifadelerini kullandı. Macron sözlerine şu şekilde devam etti:



Daha bütünleşmiş bir Avrupa Birliği istedi Fransa Cumhurbaşkanı... Macron, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada Avrupa vizyonunun bir parçası olarak ortak AB savunma gücü kurmayı, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında daha fazla iş birliği hedeflediğini açıklamıştı.



Macron AB'nin ABD'ye bağımlılığının azaltacağını savunduğu "Avrupa Ordusu" için Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de destek istiyor.



Merkel daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün gerçek bir Avrupa Ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız" ifadesini kullanmıştı.



ulusal.com.tr

