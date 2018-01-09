Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin ziyaretinin ikinci gününde Pekin'e gitti. Macron Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin ziyaretinin ikinci gününde Pekin’de bulunan Yasak Şehir'i gezdi.Macron'a ve eşi Brigitte Macron ile, Yasak Şehir'deki eski Çin imparatorlarının kırmızı duvarlı sarayını gezdi. Gezi boyunca Macron çiftine Fransız okulundan öğrenciler ve Fransız tarihçiler de kendilerine eşlik etti.Fransız Cumhurbaşkanı ardından Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile görüştü.İki cumhurbaşkanı nükleer enerji ve havacılık sanayi alanındaki stratejik sektörler de dahil olmak üzere yaklaşık 50 anlaşmaya imza atacak. İmza töreninden önce, Çinli online perakende şirketi JD.com, önümüzdeki iki yıl boyunca yüksek kaliteli şarap ve konyak da dahil olmak üzere Çinli tüketicilere iki milyar euro değerinde Fransız malı satacaklarını açıkladı.Fransız lider, Çinli mevkidaşı ile İpek Yolu projesinin "uzunluğu" hakkında da görüştü. Macron, Pekin'de yapay zeka konulu bir foruma da katıldı ve burada "Bunların nasıl yapılacağını göreceğiz." dedi.