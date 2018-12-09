Fransa'da sarı yeleklerin eylemi gece saatlerinde de devam etti. Başkent Paris'teki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü geçti. Sarı yeleklilerin eylemi Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Fransa Hükümet Sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu

Fransa 3 haftadır sarı yeleklilerin eylemleriyle çalkalanıyor. Zam ve vergilere karşı yapılan protestolar gece geç saatlere kadar sürdü.



Dün Paris sokaklarında "Macron istifa, Zenginler daha çok zenginleştirildi, orta ve alt düzeyde vatandaşlar daha çok fakirleşiyor" sloganları atıldı.



Duman altında kalan Paris'teki gösterilerde yaklaşık bin 700 kişi gözaltına alındı. 300 kişinin tutuklandığı gösterilerde 17’si polis 135 kişi de yaralandı.



Fransa devleti gösterilere karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Göstericilere karşı 89 bin polis görev yaptı. Ancak başta Paris olmak üzere çok sayıda bölgede yağmalama ve kundaklama olaylarının önüne geçilemedi.



Şanzelize Bulvarı’ndaki mağaza ve restoranlar gösteriler sırasında zarar görmemek için kepenk kapattı. Futbol müsabakaları iptal edildi, Eyfel kulesi ziyarete kapatıldı.



Sarı Yelekliler eylemi Fransa'yı da aştı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteriler düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi binası yakınlarında yapılan “Sarı Yelekliler” eyleminde 50 kişi gözaltına alındı.



Belçika'nın yanı sıra Hollanda da Sarı Yelekliler eylemine sahne oldu. Amsterdam’daki gösterilerde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.





Macron'dan 'önemli' duyuru

Fransa Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.



Cumartesi günü gerçekleşen protestolardan sonra hükümet harekete geçti. 'Sarı Yelekliler' önceki gün Fransa sokaklarında gösteri yapmış ve artan vergileri protesto etmişlerdi.



Griveaux, LCI kanalına bir takım açıklamalarda bulundu. Griveaux, Macron'un yapmayı planladığı açıklamanın tam tarihi ve içeriğiyle ilgili kesin bilgi vermekten kaçındı.



Yine de açıklamanın gelecek haftanın başında yapılacağı tahmin ediliyor.





ulusal.com.tr