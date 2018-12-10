Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eylemleri dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Cumartesi başta Paris olmak üzere gerçekleştirilen eylemlerde polis göstericilere çok sert müdahale etti. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ise akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. Sarı Yelekliler'in eylemleri büyüdükçe açıklamalar da peş peşe geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un haftasonu gerçekleşen eylemlerin ardından bugün Fransız kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.



Türkiye saati ile 22'de canlı yayında Fransız halkına seslenecek Macron'un Sarı Yelekliler'in bazı taleplerinin yerine getireceği konuşuluyor.



17 Kasım'dan bu yana Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor. Özellikle son bir hafta içinde polisin protestoculara ölçüsüz şiddet kullandığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.



Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eylemleri dünya kamuoyu kadar siyasetin de gündemini oluşturuyor. Fransa'daki Sarı Yelekliler Hareketi hakkında önce Amerikan Başkanı Trump ardından da Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yönlendirildiği haberleri çıktı.



Kremlin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, eylemlerin arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki haberler için "iftiradan başka bir şey olmadığını" söyledi.



Sarı Yelekliler konusunda bir söz dalaşı da Trump ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian (Jan İv Lö Drian) arasında yaşandı. Amerikan Başkanı cumartesi günü Paris'te protestolar sürerken sosyal medya hesabından protestocuların "Trump'ı istiyoruz" diye tezahürat ettiklerini iddia etmişti.



Fransız Dışişleri Bakanı ise basınına yaptığı açıklamada, "Bizi ulusumuzla baş başa bırakın" ifadelerini kullandı. Le Drian (Lö Drian), Trump'ın, Fransa'nın işlerine karışmaması gerektiğini belirtti.



Sarı Yelekliler'le ilgili bir diğer gelişmede pazartesi günü Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşandı. Alman Demiryolları ve Ulaştırma Sendikası sabah 5 la 9 saatleri arasında grev yaptı. Demiryolu ve metro çalışanlarının hepsinin sarı yelek giymesi dikkat çekti.



Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eylemleri Belçika ve Hollanda'ya da sıçramıştı. Avrupa'daki iktidarlar eylemlerin diğer ülkelere yayılmasından endişe ediyor.



ulusal.com.tr