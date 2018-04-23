Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Washington'a gidecek. Macron, Amerikan Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşecek.



Trump, devlet başkanı olarak ilk ziyaretini 14 Temmuz'da Fransa'ya yapmıştı. Bu ziyaretten yaklaşık bir yıl sonra, Macron Amerika'ya gidecek.



Macron'un Washington ziyaretinin 26 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. Macron-Trump görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri İran ile varılan nükleer anlaşma olacak.



Amerika, İngiltere ve Fransa üçlü çetesinin Suriye'ye saldırısının öncesi sıkça telefonla görüşen Macron ve Trump'ın gündeminde Suriye'deki gelişmeler de yer alacak.



İkili ekonomik konuları da masaya yatıracak.



Mayıs ayı başında Trump'ın, AB'ye alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergisi konup konulmayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor. Macron'un da Avrupa Birliği'nin pozisyonunu savunarak Trump'ı ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.







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