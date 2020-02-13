Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

Konuyla ilgili darbeci Hafter'in basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, resmi davetini de Hafter'e iletti.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Libya konusunda yeni bir karar tasarısı onayladı.

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da “kalıcı ateşkes” talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi.

Alınan kararda ön koşulsuz ateşkes talebi yer alıyor. Aynı zamanda taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma çağrısı da yapılıyor.

Libya, 2011'de lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana iç savaş yaşıyor.

ulusal.com.tr



