Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilere ilişkin açıklama yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron haftalardır devam eden sarı yelekliler protestosu nedeniyle açıklamalarda bulundu.



Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim. " dedi.



Macron, "Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak." ifadelerini kullandı.



Macron'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut.

Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim.

Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Bu ekonomik ve sosyal bir hal ilanı. Fransa'da çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyorum.

Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum

Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak.

Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var.

Herkese düşen görevler var. Halka da önemli görevler düşüyor. Mümkün olduğunca daha fazla fikri almak istiyorum.

Tek mücadelemiz Fransa içindir. Yaşasın Fransa.