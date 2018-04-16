Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Amerika ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak, Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi. Macron, Amerika'yı Suriye'de kalmaları için ikna ettiklerini de söyledi. Ancak, Beyaz Saray bu açıklamayı yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye yapılan saldırının mükemmel şekilde gerçekleştiğini söyledi. Saldırının sonuçlarını değerlendiren Macron Türkiye'nin tavrına değinen açıklamalar yaptı.



Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi. "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.



Suriye'ye yapılan operasyon sonrası Türkiye'den "saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması gelmişti.



Hiçbir delil ortaya konulmadığı halde, Macron, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu öne sürdü. Suriye'ye verdiği destekten dolayı Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı. Rusya'nın Suriye'ye verdiği destekle kendisini suç ortağı haline getirdiğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı bu suçlamayla birlikte, "Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı bir müzakere başlatma " talebinde bulundu.



Macron ayrıca, Amerika'yı Suriye'de kalmaya Fransa'nın ikna ettiğini söyledi.



Ancak, Beyaz Saray Macron'un sözlerinin ardından bir açıklama yaparak ABD'nin Suriye'deki planının değişmediğini söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan, ABD askerlerini mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri getirme konusunda net" diye konuştu. Ancak ondan önce IŞİD'i tamamen yok etmeleri gerektiğini belirtti.



Sanders ayrıca "Bölgesel müttefiklerimizden bölgenin güvenliği için hem askeri hem de finansal açıdan daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz." diye konuştu.





ulusal.com.tr