Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert bir diyaloğun içinde olunması gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert diyalog içinde olunması gerektiği konusunda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin lideriyle anlaştıklarını söyledi.



Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Macron, sığınmacılar konusunda Fransa'nın Afrika'ya desteğinin devam edeceğini belirtti.



Zirve kapsamındaki toplantılarda internet güvenliği ve vergilendirme konusunu da ele aldıklarını, bununla ilgili geçen ay Tallinn'de düzenlenen zirveden sonra olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Macron, bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurguladı.



AB'de dönüşüm ihtiyacı

Macron, liderlerle Türkiye konusunu da görüştüklerini ifade ederek, "Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert bir diyaloğun içinde olunması gerektiği konusunda anlaştık. Dolayısıyla, Türkiye'deki gelişmelere göre, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin içeriğini belirlememiz gerekiyor. Türkiye'de endişelendirici durumlar var. Komisyon, ilişkilerin nasıl daha iyi olabileceğini inceleyecek ama aynı zamanda terörle mücadele ve sığınmacı sorununu çözmek için bu ilişkiler önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.