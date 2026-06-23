Macron’dan İsrail-Lübnan hattında ateşkes çağrısı: İsrail derhal çekilmeli!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için ateşkes şartına dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Macron’dan İsrail-Lübnan hattında ateşkes çağrısı: İsrail derhal çekilmeli!
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temaslarının detaylarını paylaştı. Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İSRAİL'E KRİTİK ÇEKİLME ŞARTI

Liderlerle yaptığı görüşmelerde her bir muhatabına Fransa'nın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için seferber olduğunu ileten Macron, "sağlam bir ateşkesin sağlanmasıyla" eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilme sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti. Macron, "bölgede sağlam bir ateşkesin tesis edilmesiyle" birlikte bu sürecin eş zamanlı olarak yürütülmesinin önemine değindi. Sahada sağlanacak bu ateşkese tüm tarafların koşulsuz uyması gerektiği belirtildi. Ayrıca ateşkes sürecinin, Lübnan silahlı kuvvetlerinin bölgeye yeniden konuşlandırılmasını sağlaması yönündeki beklenti dile getirildi. Bu askeri konuşlanmanın, bölgedeki tüm silahların yalnızca Lübnan devletinin tekeline alınabilmesi için gerekli bir adım olduğuna işaret edildi.

Ülkesinin krizin çözümündeki rolüne ve atılacak adımlara da değinen Fransa Cumhurbaşkanı, "Fransa, bu sürece somut bir şekilde destek vermeye ve gelecek haftalarda Lübnan hükümetiyle birlikte Lübnan silahlı kuvvetlerini desteklemek ve yerinden edilen halkın ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası kamuoyunu seferber etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

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