Macron’dan Trump’a Hürmüz reddi: "Biz savaşın tarafı değiliz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı askeri güçle açma planına kapıları kapattı. "Biz bu savaşın tarafı değiliz."

Toygu Ökçün
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarla, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için oluşturmak istediği çok uluslu askeri koalisyona katılmayacaklarını resmen duyurdu.

Macron, Fransa’nın önceliğinin çatışmaya dahil olmak değil, bölgedeki vatandaşlarını ve müttefiklerini savunmak olduğunu vurguladı.

"FRANSA BU SAVAŞI SEÇMEDİ, KATILMIYORUZ"

Macron, ABD ve İsrail’in bölgede yürüttüğü askeri operasyonlar ile İran’ın misillemelerini yakından takip ettiklerini belirterek, Fransa'nın pozisyonunu şu sözlerle netleştirdi:

"Fransa bu savaşı seçmedi, katılmıyoruz. Vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için tamamen savunma pozisyonundayız. Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı’nın açılması veya "özgürleştirilmesi" operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır."

LÜBNAN VURGUSU

Avrupa Birliği kapsamında yürütülen Aspides misyonuna bağlı olduklarını ancak bu misyonun kapsamının genişletilmesine karşı olduklarını söyleyen Macron, seyrüsefer güvenliğinin ancak bölgede sükunet sağlandığında "refakat" yoluyla yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca Lübnan’ın toprak bütünlüğüne dikkat çekerek, çatışmanın coğrafi olarak yayılmasını önlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

TRUMP’IN BASKISI KARŞILIKSIZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün yüzde 90'ını Çin, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin kullandığını iddia ederek, "Gemi gönderin, burası başsız bir ülkenin (İran) tehdidine maruz kalmasın" çağrısında bulunmuştu.

Macron’un bu sert çıkışı, Trump’ın müttefiklerini kendi savaş stratejisine eklemleme çabasının Avrupa kanadında bir kez daha duvara çarptığını gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Emanuel Macron fransa avrupa birliği nato donald trump Amerikan emperyalizmi
