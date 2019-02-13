Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Batı medyasını eleştiren Maduro, "Venezuela, Irak veya Libya değil. Bütün bunlara karşı koyacağız" dedi.

BBC ve CNN gibi kuruluşların Venezuela üzerine yazılan senaryolara ortak olduğunu söyledi. İngiliz BBC kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bütün bunlara karşı koyacağız" dedi.



"Batı medyasının ortak bir sorunu var. İletilen bir yalanı olgu sayıyorsunuz. Venezuela ile ilgili göç kampanyası abartılmıştır. Venezuela göç alan bir ülkedir. Bunu göstermiyor ve yaymıyorsunuz.



Maduro, yaptırımlara ve tehditlere rağmen Vanezuela'nın göç aldığını söyledi.



Venezuela'da ülkelerindeki savaştan,insan hakları ihlallerinden, sefaletten kaçan 5.8 milyon Kolombiyalı var. Burada 300 binden fazla İtalyan, 300 binden fazla Portekizli, 300 binden fazla İspanyol var. Bir milyondan fazla Arap, 300 binden fazla Ekvadorlu ve 300 binden fazla Perulu var."



Maduro, Amerika'nın "insani yardım" senaryolarının arka planına değindi. Gönderilecek yardımlara izin vermeyeceklerini söyledi.



Maduro, “Bu, ABD imparatorluğunun, Beyaz Sarayı yöneten aşırı sağın, Venezüella'yı ele geçirmek için verdiği siyasi bir savaş. Venezüella'yı ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yapıyorlar. Bu da gösterinin bir parçası. Bu yüzden, tüm gururumuzla, 'Sizin kırıntılarınızı, zehirli yiyeceklerinizi, artıklarınızı istemiyoruz' diyoruz” açıklamasını yaptı.



Venezuela Devlet Başkanı, Venezuela'nın ekonomik zenginlikleri nedeni ile Amerika'nın hedefinde olduğunu söyledi.



"Çünkü Venezüella petrol üretiyor, dünyanın en büyük 4. gaz rezervine sahip, şimdi belgeliyoruz ki dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Venezüella'ya her türlü saldırı yapılıyor. Irak'a, Libya'ya yaptıkları gibi. Ama Venezüella Irak veya Libya değil. Bütün bunlara karşı koyacağız."



Maduro, dünya kamuyona da şöyle seslendi: “Venezuela'ya cidden yardımcı olmak isyirosanız barışı desteklemelisiniz. Müdahaleye hayır deyin. Amerika'ya Venezuela'dan elini çekmesini söyleyin. Müdahaleye hayır deyin.”