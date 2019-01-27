Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki son olaylara ilişkin, "Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız." dedi.

Maduro, CNN Türk'te ülkesinde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.



"Venezuela adına, demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaştan geçtiklerini" belirten Maduro, "Yaşananların tümünün ABD'yle bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin süregelen saldırıların bir kurbanı olduğunu söyleyen Maduro, ABD'deki George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimlerinin Venezuela'yı hedef aldığını kaydetti.



Maduro, "Chavez'in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar." diye konuştu.



Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendi kendine "başkanlık" için yemin etmesinin yasalara aykırı olduğunun altını çizen Maduro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikan haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak'ta Bay Guaido'ya bizzat Trump'ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız."



"Türk halkının ve Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan olaylara ilişkin kendisini aramasına değinen Maduro, şunları kaydetti:



"Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan'a karşı (FETÖ'nün) darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye'deki süreci bilmiyordum fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde, Dışişleri Bakanıma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan'la dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var ve bizi demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum."



Maduro, ülkesinde yaşanan sorunun üstesinden yasalar ve adalet yoluyla geleceklerini bildirerek, kendisinin diyaloğa açık olduğunu da belirtti.

Guaido'nun anayasayı ihlal ettiğini vurgulayan Maduro, ancak kendisinin jüri olmadığını, bu işin yasalarla, yargı önünde çözüleceğini aktardı.



"Kimse bize ültimatom veremez"

Bazı Avrupa ülkelerinin erken seçim yapılmazsa Guaido'yu tanıyacağı yönündeki açıklamalarına değinen Maduro, Avrupa'nın yine Venezuela'yla ilgili hata yaptığını söyledi.



Maduro, "Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez." şeklinde konuştu.

Ülkesinde başkanlık seçimlerini geçen yıl yaptıklarını ve yüzde 65 oy oranıyla bu seçimi kazandığını hatırlatan Maduro, Ulusal Meclis seçimlerinin ise 2020 yılında yapılacağını dile getirdi.

Maduro, ülkesinin seçim sisteminin son derece modern olduğunu ve ulusal gözlemci sistemini kullandıklarını anlattı.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin ülkeden ayrıldığını belirten Maduro, yine de ABD'yle iki ülkedeki yetkililerin korunması için müzakereleri sürdürmek üzere anlaşıldığını ve 30 gün sürecek müzakerelerde yer almaları için küçük bir grup diplomatın karşılıklı olarak ülkelerde kaldığını bildirdi.



"ABD'nin gücü düşüşte"

ABD'yle siyasi ve diplomatik ilişkilerinin bulunmadığını vurgulayan Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) ülkesine yönelik açıklamalarını ise "Düşüşteki bir ülkenin söyleyeceği sözler." şeklinde niteledi.



Maduro, "Bay Pompeo bizi tehdit eden ülkenin bir sözcüsü fakat bahsettiğimiz ülkenin gücü düşüşte. Dünyada yeni güçlü ülkeler ve liderler var. Ekonomik ve siyasi anlamda çok gelişen ülkeler var." dedi.



Nicolas Maduro ayrıca, "(Pompeo'nun) Kimseye saygısı yok, bağırarak ve tehdit ederek hüküm sürebileceğini sanıyor. Kimse bize bağıramaz. Benim hakkımda istediğini söyleyebilir fakat ben ülkemi, insanlarımı ve tarihimi koruyorum. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız." ifadelerini kullandı.



"Dünyada ırkçılık ve hor görmenin yeri yok"

ABD Başkanı Trump'ın sorunlarla başa çıkabilen bir lider olmadığını söyleyen Maduro, Trump'ın Venezuela'yı, Latin Amerika'yı ve dünyayı küçümsediğinin altını çizdi.

Maduro, "Tüm dünyayı küçümsüyor ve bir Latin Amerikalı olarak şunu söyleyebilirim ki bizden nefret ediyor. Bu kabul edilemez çünkü bugün dünyada ırkçılık ve hor görmenin yeri yok." diye konuştu.



Ülkesinin finansal ve ekonomik birçok saldırı altında olduğuna dikkati çeken Maduro, bu yıl içinde hiper enflasyonu yeneceklerini bildirdi.