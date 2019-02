Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi. Maduro “Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kullandığı araçla Caracas sokaklarını gezerek, “Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum” mesajı verdi.



Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte kendi kullandığı araçla devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek, halkın durumunun nasıl olduğunu görmek istediğini belirtiyor.



Halkın, devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım" ifadesini paylaşıyor.



'NEW YORK HALKINA TEŞEKKÜRLER'



Maduro, videoda ayrıca "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" mesajı veriyor.



Maduro, yazılı mesajında ise “Caracas sokaklarında dolaşıyorum; sakin, sessiz. New York halkına Venezuela ile sokaklarda gösterdikleri dayanışma için selamlarımı gönderiyorum. Barış kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.



Venezuela'da muhalefet, ülkeye "insani yardım" girişi sağlamak için 23 Şubat tarihini seçerken, Kolombiya ve Brezilya sınırında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.