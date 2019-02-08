Venezuela'da ordu, Amerika'nın müdahalesine karşı ülkeyi Kolombiya'ya bağlayan köprüye barikat kurdu. Önlemin nedeni, ABD’nin insani yardım kılıfı altında ülkeye silah sokma ihtimali olarak açıklandı.

Venezuela'da ordu, olası müdahale girişimlerine karşı önlem aldı.



İnsani yardım adı altında ülkeye sokulmak istenen araçlara karşı askeri birlikler, Tienditas köprüsüne barikat kurdu.



Barikat için bir tır römorku ile iki konteynır kullanıldı. Önlemin, ABD’nin silah yardımı yaparak ülkede gerçekleştirebileceği bir darbeye karşı alındığı belirtiliyor.



Muhalefet, gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle uluslararası topluma çağrı yapmıştı. Ülkede kriz olmadığını duyuran Venezule Devlet Başkanı Maduro, "Biz kimsenin dilencisi değiliz" açıklaması yaptı.



Maduro, ilaç ve gıda sıkıntısının da ABD yaptırımlarımlarında kaynaklandığını söyledi.



Ayrıca Venezuela lideri, ABD'ye ülkenin bağımsızlığına saygı duyması için açık mektup göndereceğini söyledi. Maduro, mektubu imzaladığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı, "Bu mektubu ülkemizin egemenliği için imzaladım" mesajını verdi.



Mektupta, "Ülkemizin savaş ve barış arasında kalan geleceğini biz belirleyeceğiz. Washington'daki temsilcileriniz aynı Vietnam'da olduğu gibi ülkemizin iç işlerine karışmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.





ulusal.com.tr

