Seçimlerde yüzde 68 oy olarak Devlet Başkanı seçilen ama başkanlığı ABD tarafından kabul edilmeyen Venezuela Devlet Başkan Maduro ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ülkesine davet etti. Maduro ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkan Nicolás Maduro ülkesinde yayın yapan Univision kanalına verdiği röportajda Trump ve Pompeo ile görüşebileceği mesajı verdi.



ABD ile Venezuela arasında gerginlik Maduro'nun tekrar devlet başkanlığına seçilmesinin ardından arttı. Maduro halkın oylarının yüzde 68'ini almasına rağmen muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamış, ABD yönetimi de muhalifleri desteklemişti.



Beyaz Saray muhaliflerin geçici başkan seçtikleri Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.



Maduro ise katıldığı televizyon programında tarafların birbirini anlaması için diyalog kurulması gerektiğini söyledi. Maduro; "Çok farklı insanlar olduğumuzu biliyorum. Başkan Trump ve ben farklı ülkelerde, ama aynı yarımküredeyiz. Bir süre sonra konuşmak, birbirimizi anlamak zorunda kalacağız. Açık sözlü, doğrudan, yüz yüze bir diyalog fırsatı bulmayı umarım" dedi.



Maduro ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik "Bütün meseleler tartışılabilir" ifadelerini kullanarak Pompeo'yu Venezuela'ya davet etti.





ulusal.com.tr