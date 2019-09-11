Maduro'dan dikkat çeken açıklama: Zamanı geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi kendisine saldırı planlamakla suçlayan Maduro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela ordusuna 10 Eylül'den başlayarak Kolombiya sınırında en az iki hafta tatbikat yapması emri vermişti.